Ilicic, addio all’Atalanta. Nuova avventura all’orizzonte (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilicic potrebbe salutare a breve l’Atalanta. Sul fantasista della Dea c’è l’interesse delle neopromosse Monza e Cremonese Josep Ilicic all’epilogo della sua avventura con l’Atalanta. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, però, il 34nne sloveno potrebbe rimanere non solo in Italia, ma addirittura in Lombardia. Sia Monza che Cremonese infatti sembrano le destinazioni più probabili in caso di addio del fantasista nerazzuro a Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022)potrebbe salutare a breve l’Atalanta. Sul fantasista della Dea c’è l’interesse delle neopromosse Monza e Cremonese Josepall’epilogo della suacon l’Atalanta. Secondo quanto riportato dall’Eco di Bergamo, però, il 34nne sloveno potrebbe rimanere non solo in Italia, ma addirittura in Lombardia. Sia Monza che Cremonese infatti sembrano le destinazioni più probabili in caso didel fantasista nerazzuro a Bergamo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tuttomercatoo : #Atalanta, l'addio di #Ilicic è sempre più vicino. #Monza e #Cremonese interessate al giocatore @Atalanta_BC @ACMonza @cremonese - CalcioNews24 : Ilicic, addio all’Atalanta. Nuova avventura all’orizzonte - zazoomblog : Atalanta Ilicic addio o permanenza? Due proposte dalla Serie A per l’ex Palermo - #Atalanta #Ilicic #addio… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Atalanta, Ilicic addio o permanenza? Due proposte dalla Serie A per l’ex Palermo - Mediagol : Atalanta, Ilicic addio o permanenza? Due proposte dalla Serie A per l’ex Palermo -