Ilaria D'Amico spiazza tutti. Salta tutto per la conduttrice sportiva (Di giovedì 9 giugno 2022) Per l'ex volto di Sky e compagna di Gigi Buffon la strada sembrava ormai spianata, ma le cose stanno diversamente. Ilaria D'Amico è fuori. Ilaria D'Amico (screenshot Instagram)Da tempo la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

RobertoSignore7 : RT @ardigiorgio: Riporta Giovanna vitale su repubblica che non ci sarà l’ipotizzAto programma di Ilaria D’Amico ma “al suo posto potrebbero… - ardigiorgio : Riporta Giovanna vitale su repubblica che non ci sarà l’ipotizzAto programma di Ilaria D’Amico ma “al suo posto pot… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Le 'linee guida' della prossima Rai. È la fine del talk-show. In un documento del governo il disegno della nuova telev… - francescagraz1 : Le 'linee guida' della prossima Rai. È la fine del talk-show. In un documento del governo il disegno della nuova t… - CIAfra73 : Su #Rai2 in arrivo un talk politico: salta Ilaria D'Amico, in pole ci sarebbe Giorgino -