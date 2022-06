Il Volo in concerto al Teatro Antico di Taormina (Di giovedì 9 giugno 2022) Taormina – Dopo il sold out delle prime due date del tour mondiale all’Arena di Verona, sabato 11 e domenica 12 giugno IL Volo arriva in concerto al Teatro Antico di Taormina.Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno accompagnati dall’orchestra sinfonica e dalla band. Un concerto che unirà i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL Volo SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.Il tour “Il Volo live in concert” continuerà poi nelle principali città europee, nel Nord America, in Giappone e in Australia. Qui le date aggiornate: ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 9 giugno 2022)– Dopo il sold out delle prime due date del tour mondiale all’Arena di Verona, sabato 11 e domenica 12 giugno ILarriva inaldi.Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno accompagnati dall’orchestra sinfonica e dalla band. Unche unirà i classici de Il, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “ILSINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.Il tour “Illive in concert” continuerà poi nelle principali città europee, nel Nord America, in Giappone e in Australia. Qui le date aggiornate: ...

