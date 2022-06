Il Valencia ufficializza l’arrivo di Gattuso in panchina (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Valencia ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso. Sarà lui il prossimo allenatore della squadra spagnola per le prossime due stagioni. Oltre al comunicato pubblicato sul suo sito, il club ha dato la notizia sui social, con un video in cui Ringhio si presenta ai tifosi dicendo che per lui “il calcio è passione, rispetto e amore per il valore”. Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con Gennaro Gattuso, che diventerà allenatore della prima squadra del Valencia CF per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2024. Gennaro Gattuso (nato il 9 gennaio 1978) si unisce al Club dopo una lunga carriera sia come giocatore che come allenatore. Dopo aver appeso gli scarpini, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilhatoindi Gennaro. Sarà lui il prossimo allenatore della squadra spagnola per le prossime due stagioni. Oltre al comunicato pubblicato sul suo sito, il club ha dato la notizia sui social, con un video in cui Ringhio si presenta ai tifosi dicendo che per lui “il calcio è passione, rispetto e amore per il valore”. IlCF ha raggiunto un accordo con Gennaro, che diventerà allenatore della prima squadra delCF per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2024. Gennaro(nato il 9 gennaio 1978) si unisce al Club dopo una lunga carriera sia come giocatore che come allenatore. Dopo aver appeso gli scarpini, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel ...

Advertising

napolista : Il Valencia ufficializza l’arrivo di #Gattuso in panchina Il club dà il benvenuto al nuovo tecnico con un comunic… - Rupert669966 : Gattuso al Valencia, e già scatta la contestazione - Calcio - ANSA - ansacalciosport : Gattuso al Valencia, e già scatta la contestazione . Parte dei tifosi contraria, sui social hastag contro Ringhio |… - sportli26181512 : Valencia ufficializza esonero Bordalas: Gattuso in arrivo: (ANSA) - ROMA, 03 GIU - José Bordalás non è più l'allena… - TUTTOJUVE_COM : Il Valencia ufficializza l'esonero di Bordalas, Gattuso in arrivo -