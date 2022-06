Il sospetto degli Usa: “L’esercito ucraino ci sta mentendo” (Di giovedì 9 giugno 2022) Al giorno di guerra numero 105, continua a diventare sempre più complicata la posizione delle forze di resistenza ucraine. Mosca tira dritto nella regione del Donbass, dove ha già delineato un asse lungo la città di Izium, a nord-est del Paese, oltre ad un suo forte consolidamento a Severodonetsk, ormai assediata da settimane. Lo stesso governatore dell’oblast di Lugansk ha ammesso come L’esercito ucraino potrà addirittura “ritirarsi dalla città”, occupando solo le zone periferiche del territorio, anch’esse sottoposte agli incessanti bombardamenti dall’armata occupante. Zelensky, per la prima volta, pare assumere un tono meno belligerante, in parte riconoscendo come la “situazione stia diventando complicata”. E questo sconforto comincia a farsi largo anche tra le correnti democratiche della Casa Bianca. Pochi giorni fa, durante un’audizione al Senato, ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 9 giugno 2022) Al giorno di guerra numero 105, continua a diventare sempre più complicata la posizione delle forze di resistenza ucraine. Mosca tira dritto nella regione del Donbass, dove ha già delineato un asse lungo la città di Izium, a nord-est del Paese, oltre ad un suo forte consolidamento a Severodonetsk, ormai assediata da settimane. Lo stesso governatore dell’oblast di Lugansk ha ammesso comepotrà addirittura “ritirarsi dalla città”, occupando solo le zone periferiche del territorio, anch’esse sottoposte agli incessanti bombardamenti dall’armata occupante. Zelensky, per la prima volta, pare assumere un tono meno belligerante, in parte riconoscendo come la “situazione stia diventando complicata”. E questo sconforto comincia a farsi largo anche tra le correnti democratiche della Casa Bianca. Pochi giorni fa, durante un’audizione al Senato, ...

