Il ricambio generazionale in tv? Nemmeno a parlarne: i gagliardi ottantenni conquistano gli spettatori. E Sandra Milo dice: "Sono una vecchia che lavora molto" (Di giovedì 9 giugno 2022) Altro che ricambio generazionale: in tv la quota over continua a sbancare. L'ultima notizia è che Milly Carlucci avrebbe convinto Iva Zanicchi a entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, al via in autunno. A 82 anni compiuti da pochi mesi, secondo il settimanale Oggi l'"aquila di Ligonchio" avrebbe ceduto al lungo corteggiamento della conduttrice e deciso di partecipare come ballerina allo show del sabato sera di Rai1. La questione anagrafica? Un dettaglio secondario, come ampiamente dimostrato proprio a Ballando lo scorso anno da Valeria Fabrizi, 85 anni, e da Memo Remigi, 84 appena compiuti, entrambi nel pieno della loro seconda "primavera professionale". L'attrice è sul set di Che Dio ci aiuti 7 – anche se Suor Costanza, il suo personaggio, sarà in scena ad intermittenza, così come quello di Elena Sofia Ricci – mentre il ...

