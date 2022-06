Il presidente del Toronto su Insigne: “Amo il suo spirito, lo farà anche con noi!” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha salutato la sua città nell’ultima partita al Maradona con il Genoa, con un caloroso abbraccio dello stadio gremito e con le lacrime dei tifosi presenti. Una storia d’amore sicuramente travagliata, ma al contempo segnata da un affetto sincero ed intenso da ambo le parti. Lorenzo Insigne ha chiuso un capitolo importante con il Napoli ed è pronto per volare in Canada e giocare al Toronto. FOTO: Getty Images, Lorenzo Insigne Il presidente della società canadese Bill Manning ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello sport in cui ha parlato del club e dell’ex calciatore del Napoli. Di seguito un estratto delle sue parole: “Con Insigne la qualità aumenterà senz’altro. Il resto della squadra dovrà prendere forma attorno a lui, sarà ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Il capitano del Napoli Lorenzoha salutato la sua città nell’ultima partita al Maradona con il Genoa, con un caloroso abbraccio dello stadio gremito e con le lacrime dei tifosi presenti. Una storia d’amore sicuramente travagliata, ma al contempo segnata da un affetto sincero ed intenso da ambo le parti. Lorenzoha chiuso un capitolo importante con il Napoli ed è pronto per volare in Canada e giocare al. FOTO: Getty Images, LorenzoIldella società canadese Bill Manning ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello sport in cui ha parlato del club e dell’ex calciatore del Napoli. Di seguito un estratto delle sue parole: “Conla qualità aumenterà senz’altro. Il resto della squadra dovrà prendere forma attorno a lui, sarà ...

