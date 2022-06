Il papà indagato per l’incidente con le fiamme all’asilo ha confermato di aver portato il liquido infiammabile

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) C’è un solo, al momento, percon ilche ha provocato ustioni a 5 bambini e tre adulti in un asilo di Osio Sopra, vicino Bergamo: è Roberto Tornicelli, uno dei genitori impegnato con i piccoli studenti nell’attività di orienteering, nella quale gli scolari imparano a leggere le mappe. L’accusa nei suoi confronti è di lesioni colpose gravissime. Interrogato per due ore dalla pm Silvia Marchina, l’uomo hache tutto il materiale che poi ha causatoera statoda lui: le pietre per allestire il braciere, una pentola e il flaconcino di bioetanolo. L’idea era quella di arrostire dei marshmallow, ma quando è stato gettato ulterioresulla padella si sono ...