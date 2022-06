Il nuovo piano di Biden per l’America latina. E quello di Maduro… (Di giovedì 9 giugno 2022) Cambia il vento in America latina. A differenza dell’amministrazione di Donald Trump, il presidente americano Joe Biden è convinto che stringere i legami con i Paesi latinoamericani sia la strategia vincente per fermare l’influenza della Cina nella regione. Durante il Summit a Los Angeles, il capo della Casa Bianca ha annunciato la nuova proposta di partnership economica con i vicini. Biden ha cercato di rassicurare i presidenti e capi di Stato riuniti all’evento, confermando l’impegno della sua amministrazione in America latina. “Dobbiamo investire per assicurarci che il nostro commercio sia sostenibile e responsabile nella creazione di catene di approvvigionamento più resilienti, più sicure e più sostenibili”, ha spiegato durante la cerimonia di apertura del summit. Biden tenta un ravvicinamento con ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) Cambia il vento in America. A differenza dell’amministrazione di Donald Trump, il presidente americano Joeè convinto che stringere i legami con i Paesi latinoamericani sia la strategia vincente per fermare l’influenza della Cina nella regione. Durante il Summit a Los Angeles, il capo della Casa Bianca ha annunciato la nuova proposta di partnership economica con i vicini.ha cercato di rassicurare i presidenti e capi di Stato riuniti all’evento, confermando l’impegno della sua amministrazione in America. “Dobbiamo investire per assicurarci che il nostro commercio sia sostenibile e responsabile nella creazione di catene di approvvigionamento più resilienti, più sicure e più sostenibili”, ha spiegato durante la cerimonia di apertura del summit.tenta un ravvicinamento con ...

