Il negazionismo sul tema dell'inquinamento è intollerabile (Di giovedì 9 giugno 2022) Qualcuno comodamente li definisce allarmisti, spiegandoci che l'inquinamento e il cambiamento climatico sarebbero delle invenzioni per rovinare i piani dei signori del fossile. Eppure non passa giorno in cui dei riconosciuti studiosi non avvertano della catastrofe ambientale che ci aspetta se non si corregge la rotta. Uno studio di undici ricercatore Enea pubblicato su Science Direct ci dice che "nel 2050 il rischio di mortalità nelle città di Roma e Milano sarà aumentato rispettivamente dell'8% e del 6%". Inquinamento, se non si corregge la rotta ci aspetta una catastrofe ambientale Secondo gli scienziati l'aumento sarebbe "l'effetto di una combinazione di temperature crescenti dovute al cambiamento climatico e alla concentrazione di inquinanti nell'aria, come l'ozono e il PM10". Il particolato atmosferico è riconosciuto come agente cancerogeno e rappresenta la prima causa ambientale ...

