"Il mio matrimonio è finito". Quattro anni insieme ed è addio tra la cantante italiana e il marito (Di giovedì 9 giugno 2022) Irene Grandi, matrimonio finito. La cantante ha sposato il 2 luglio 2018 Lorenzo Doni nella chiesetta di San Pietro a Nerbolia, in provincia di Oristano, in Sardegna. Prima di questa relazione l'autrice di "Bruci la città" era stata legata ad Alessandro Carotti, sposato nel 2003 e lasciato sei anni dopo. Ma chi è Lorenzo Doni? Beh, sappiamo che è un avvocato stimato ed anche un istruttore di golf nella prestigiosa John Jacobs Practical Golf School che ha sede ad Is Arenas Golf & Country Club, in Sardegna. Si è trattata di una cerimonia lontana da occhi indiscreti. Poche le foto circolate, un centinaio gli invitati e molti di più i curiosi. Dopo il rito religioso Irene Grandi e il marito hanno ospitato i cento invitati in un locale della costa del Sinis, un'area protetta che alterna ambienti ...

e_romanzi : @tinapica88 Mio nonno viveva con me, quando ho annunciato il mio matrimonio era molto contento ma mi ha detto che l… - Ginevra_Redhead : @jacopopatarca @HoaraBorselli Come la pensi tu, purtroppo, non conta niente. Non è una provocazione a te, cattolic… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Irene Grandi: “Ho un sano egoismo da cui non posso staccarmi, per questo il mio matrimonio è già finito. Che ronfate dura… - FQMagazineit : Irene Grandi: “Ho un sano egoismo da cui non posso staccarmi, per questo il mio matrimonio è già finito. Che ronfat… - Marilenapas : RT @Corriere: Irene Grandi: «Il mio matrimonio? È già finito, sono troppo egoista» -