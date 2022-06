Il Liverpool saluta Origi | il Milan nel suo futuro

Advertising

cmercatoweb : Il #Liverpool saluta l'attaccante belga Divock #Origi: 'Grazie per questi otto anni, leggenda'?? - LucaManinetti : RT @SempreMilanit: ?? Il #Liverppol saluta #Origi ?? E lo ringrazia per il lavoro svolto #SempreMilan #Milan - PianetaMilan : #VIDEO - Il @LFC saluta @DivockOrigi: il suo viaggio con i '#Reds' | #News - #Calciomercato #LiverpoolFC #Liverpool… - sportli26181512 : Il Liverpool saluta #Origi: 'Grazie leggenda'. Ora c'è il Milan: L'attaccante belga saluta i Reds dopo otto stagion… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Divock Origi saluta il Liverpool alla scadenza del contratto: 'Ha un posto tra le leggende del club'… -

Ilha annunciato la separazione da Origi, ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan IlDivock Origi, ormai pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan, e lo fa tramite una serie di post sui social. IL POST - "Divock Origi lascerà il club alla scadenza del suo ...Ranieri, standing ovation all'Olimpico per l'ex allenatore di Roma e Leicester: il mister... Ilè fortissimo e poteva portare a casa la coppa, ma il Real ha gestito con intelligenza il ...Il Liverpool saluta Divock Origi, ormai pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan, e lo fa tramite una serie di post sui social. IL POST – «Divock Origi lascerà il club alla scadenza del suo ...Mancava soltanto l’ufficialità, di fatto. La storia d’amore tra Divock Origi e il Liverpool termina dopo 8 anni: l’attaccante belga lascerà i Reds a parametro zero alla scadenza del contratto, come ha ...