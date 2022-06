Il furgone del giovane nelle immagini delle telecamere - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 9 giugno 2022) Daniele Bedini È passato da via Papa Giovanni XXIII con il furgone Fiat bianco aziendale poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, dopo aver girato in via Brigate Partigiane ha preso il viale a ... Leggi su lanazione (Di giovedì 9 giugno 2022) Daniele Bedini È passato da via Papa Giovanni XXIII con ilFiat bianco aziendale poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, dopo aver girato in via Brigate Partigiane ha preso il viale a ...

Advertising

amazinwhy : ieri io ed il mio ragazzo abbiamo salvato una gattina incastrata nel motore del furgone. L'abbiamo portata dal vete… - ilgoriziano : Auto contro furgone del latte, incidente sulla ss14 a #Monfalcone. #ilgoriziano ?? Hai qualche segnalazione? Raggiu… - niggaflow69 : lo studio (parcheggio non delimitato) mio nonno (poiché noi abitiamo in Via Piana 1), transitava per entrare nel ca… - TrigilaR : @gabriella_roux @Michele_Arnese @repubblica È come chiedere il calcolo del moto ondulatorio di un furgone è aspettarsi la risposta. - walterb76 : @MarcoRizzoPC In Germania a dicembre -4 gradi stavo facendo scongelare il vetro del furgone la mattina alle 7 e un… -