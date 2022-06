Il cinema si inginocchia al fondamentalismo | ritirato il film dopo le sommosse islamiche

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il bubbone gonfia sulla strada dell'integrazione nelle società occidentali. E riguarda la compatibilità della presenza islamica con i nostri retaggi culturali. L'ultima dimostrazione arriva dalla Gran Bretagna. Qui, due catene di, Cineworld e Showcase, hannodalle proprie proiezioni il“The Lady of Heaven”, che racconta la vita di Fatima, una delle figlie di Maometto. La retromarcia delle catene di distribuzione è arrivataun'ondata di proteste di fedeli musulmani in tutto il Paese. Una petizione per lo stop al prodotto (peraltro di basso costo), che ha raggiunto 120 mila adesioni. E poi sit in di fronte alle sale di Birmingham, Bolton, Bradford e Sheffield. Il Daily Mail scrive che in una di queste proteste il direttore dell'impianto si sarebbe affacciato per parlare con la folla, annunciando ...

Advertising

tempoweb : Il #cinema inglese si inginocchia al fondamentalismo islamico: ritirato il film “#TheLadyofHeaven” @pietrodeleo… -

Il Tempo

In Giappone ci si inchina, ci si, ma non ci si tocca ". Il cineasta s'immagina la vita ... Tengo molto alla parola: ilper me è il viaggio, ma la scrittura è la mia casa. Leggo molto, ...Al termine dell'incontro, John sidi fronte a Nikki per chiederle di sposarlo e lei ... Che ilfosse nelle sue corde lo si era già intuito, avendo partecipato ad alcune produzioni dei ... Il cinema inglese si inginocchia al fondamentalismo islamico: ritirato il film “The Lady of Heaven” Al Salone del Libro di Torino per presentare il suo ultimo volume, il regista Werner Herzog ha colto l’occasione per raccontarsi ...