Il Ceo di Dazn |  «Il nuovo piano abbonamenti riflette il valore degli eventi sportivi che trasmettiamo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 giugno 2022)ha annunciato i nuovi piani di abbonamento per la stagione 2022/23. Il Ceo aziendale, Stefano Azzi, commenta la nuova offerta: «Da sempre l’ambizione diè quella di portare lo sport in streaming a un numero sempre crescente di tifosi, per farlo lavoriamo all’acquisizione di dirittidi primo livello e non solo. Abbiamo arricchito l’offerta editoriale portando in piattaforma tutta la Serie A Tim, tutta la Serie Bkt, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta l’Europa League, il meglio della Conference League e diverse competizioni calcistiche internazionali. A questi si aggiungono anche le partite in esclusiva della UEFA Women’s Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, glitrasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il ...