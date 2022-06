Advertising

sportli26181512 : I tifosi scatenati sui social: “#Maradona in tribuna per #Italia-#Argentina”. La foto diventa virale: Sta facendo i… - infoitsport : Finale Palermo-Padova, bagarini scatenati sul web “Lucrano sui tifosi, pericolo truffe” - ZonaBianconeri : RT @Goalist_it: ?? Tifosi della #Juve scatenati sui social, insulti alla #Joya, vicino all’Inter - Goalist_it : ?? Tifosi della #Juve scatenati sui social, insulti alla #Joya, vicino all’Inter - blogsicilia : #notizie #sicilia Finale Palermo-Padova, bagarini scatenati sul web 'Lucrano sui tifosi, pericolo truffe' -… -

Corriere dello Sport

Nelle ultime ore uno scatto condiviso su Twitter degli spalti durante la Finalissima tra Italia e Argentina a Wembley è diventato virale. Nella foto, infatti, tantissimihanno intravisto la figura di Diego Armando Maradona in mezzo alla folla che guardava la partita. "Il Diez è vivo, Diego era a Wembley, non poteva non seguire la sua Argentina" , è la frase ...... sempre molto serio e applicato, anche se durante i festeggiamenti scudetto era fra i più. Prosegue il difensore: 'Quando sono arrivato c'era il Covid, quindi la passione deiera ... I tifosi scatenati sui social: “Maradona in tribuna per Italia-Argentina”. La foto diventa virale I tifosi però anziché cercare la ragazza si sono concentrati sull'uomo con un berretto e una corporatura molto simile a quella di Maradona nei suoi ultimi anni di vita. Tantissimi si sono scatenati ...SASSARI. Squadra e tifoseria insieme per festeggiare la vittoria dei playoff della Torres che aprono la strada a un possibile ripescaggio in Serie C. La gioia incontenibile è esplosa subito dopo la fi ...