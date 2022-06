“Ho scoperto la malattia durante la gravidanza”. Cristina Chiabotto, lo sfogo sui social: come sta (Di giovedì 9 giugno 2022) Cristina Chiabotto ha scoperto di avere il diabete gestazionale. Tra l’altro l’ex Miss Italia, partorirà a brevissimo (il pargolo è in attesa entro la fine di giugno). E proprio in questi ultimi mesi, la Chiabotto ha confessato di non è essere stata al top della forma durante i 9 mesi. La bellissima piemontese avrà un’altra bambina dopo Luce Maria, nata a maggio 2021. Si tratta della seconda gravidanza in poco tempo. Tutto è successo dopo che ha conosciuto il manager Marco Roscio, qui la decisione di dare il massimo per costruire una famiglia. come ricorderete, le bimbe arrivano ad appena tre anni dal loro matrimonio, celebrato nel 2019. Insomma, i due non hanno perso tempo. Cristina Chiabotto ha scoperto di avere ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)hadi avere il diabete gestazionale. Tra l’altro l’ex Miss Italia, partorirà a brevissimo (il pargolo è in attesa entro la fine di giugno). E proprio in questi ultimi mesi, laha confessato di non è essere stata al top della formai 9 mesi. La bellissima piemontese avrà un’altra bambina dopo Luce Maria, nata a maggio 2021. Si tratta della secondain poco tempo. Tutto è successo dopo che ha conosciuto il manager Marco Roscio, qui la decisione di dare il massimo per costruire una famiglia.ricorderete, le bimbe arrivano ad appena tre anni dal loro matrimonio, celebrato nel 2019. Insomma, i due non hanno perso tempo.hadi avere ...

