Highlights Boston Celtics-Golden State Warriors 116-100: gara-3 Finals Nba (VIDEO) (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Boston Celtics-Golden State Warriors 116-100. Non basta ai Warriors il solito Steph Curry. Il fuoriclasse chiude con 31 punti con 6/11 dall’arco. Bene Tatum, Brown e Smart. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Glie le azioni salienti di116-100. Non basta aiil solito Steph Curry. Il fuoriclasse chiude con 31 punti con 6/11 dall’arco. Bene Tatum, Brown e Smart. SportFace.

paoloangeloRF : Boston d'orgoglio, Curry non basta: è 2-1 Celtics - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA Finals, Boston d'orgoglio batte Golden State, Steph Curry non basta: è 2-1 Celtics #SkyNBA #NBA #NBAFinals https://t.… - SkySportNBA : NBA Finals, Boston d'orgoglio batte Golden State, Steph Curry non basta: è 2-1 Celtics #SkyNBA #NBA #NBAFinals - AlbOr_EsSence : NBA Finals, Boston d'orgoglio batte Golden State, Steph Curry non basta: è 2-1 Celtics | Sky Sport - paoloigna1 : La serie rimane a favore di #Boston d'orgoglio, Curry non basta: è 2-1 Celtics -