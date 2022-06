“Ha occhi solo per lui”. Diletta Leotta, non c’è Giacomo Cavalli nei suoi pensieri (Di giovedì 9 giugno 2022) Diletta Leotta e Can Yaman, cosa bolle in pentola? Nelle ore scorse era arrivata la smentita del suo fidanzamento con Giacomo Cavalli. In queste settimane la conduttrice di DAZN è stata al centro di un continuo chiacchiericcio non solo sentimentale. Lo scorso aprile ‘Vero Tv’ aveva fatto sapere che Diletta Leotta dovrebbe sbarcare a Mediaset. L’emittente di Pier Silvio Berlusconi punterebbe fortemente sulle sue qualità professionali e vorrebbe affidarle la conduzione di una trasmissione, che andrebbe in onda su Italia 1. Secondo le prime anticipazioni, sarebbe un programma di intrattenimento sulla falsariga di ‘Colorado’ e ‘Honolulu’. Ovviamente lavorerebbe nella stagione televisiva 2022-2023 e al suo fianco dovrebbero esserci persone di sua fiducia. Quanto alla sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)e Can Yaman, cosa bolle in pentola? Nelle ore scorse era arrivata la smentita del suo fidanzamento con. In queste settimane la conduttrice di DAZN è stata al centro di un continuo chiacchiericcio nonsentimentale. Lo scorso aprile ‘Vero Tv’ aveva fatto sapere chedovrebbe sbarcare a Mediaset. L’emittente di Pier Silvio Berlusconi punterebbe fortemente sulle sue qualità professionali e vorrebbe affidarle la conduzione di una trasmissione, che andrebbe in onda su Italia 1. Secondo le prime anticipazioni, sarebbe un programma di intrattenimento sulla falsariga di ‘Colorado’ e ‘Honolulu’. Ovviamente lavorerebbe nella stagione televisiva 2022-2023 e al suo fianco dovrebbero esserci persone di sua fiducia. Quanto alla sua ...

