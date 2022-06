(Di giovedì 9 giugno 2022) Se tanto in attacco, dopo aver anticipato a gennaio il grande esborso per Dusan Vlahovic, quanto in difesa, dove l'addio di Chiellini sarà gestito attraverso i giocatori già in rosa, lantus non ...

Advertising

Frances12925037 : RT @sportli26181512: 'Gündogan può lasciare il #ManchesterCity: Juve e Barcellona interessate': Secondo la 'Bild' il centrocampista tedesco… - sportli26181512 : 'Gündogan può lasciare il #ManchesterCity: Juve e Barcellona interessate': Secondo la 'Bild' il centrocampista tede… - Mercato_SerieA : 'Gündogan può lasciare il Manchester City: Juve e Barcellona interessate' -

Se tanto in attacco, dopo aver anticipato a gennaio il grande esborso per Dusan Vlahovic, quanto in difesa, dove l'addio di Chiellini sarà gestito attraverso i giocatori già in rosa, la Juventus non ...... ovvero quella formata da Kalvin Phillips e Declan Rice; in avanti avremo un tridente chediventare un "2 - 1", ovvero due trequartisti a supporto di un centravanti. Mount e Sterling sembrano ...