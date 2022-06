Guerra Russia-Ucraina, Putin: “La Russia combatte come ai tempi di Pietro il Grande”. Il Cremlino vuole integrare le aree occupate in una nuova regione russa. Filorussi condannano a morte due mercenari britannici (Di giovedì 9 giugno 2022) Le parole del governatore di una delle due repubbliche filorusse, e le rivelazioni di “Meduza”. Zelensky: «Con le armi occidentali possiamo batterli a Severodonetsk». Johnson: sarebbe ripugnante costringere Kiev alla resa Leggi su lastampa (Di giovedì 9 giugno 2022) Le parole del governatore di una delle due repubbliche filorusse, e le rivelazioni di “Meduza”. Zelensky: «Con le armi occidentali possiamo batterli a Severodonetsk». Johnson: sarebbe ripugnante costringere Kiev alla resa

