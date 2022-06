Guerra Russia-Ucraina, l’allarme di Kiev: “Ci servono molte più armi”. Lavrov: “Britannici condannati secondo leggi Donetsk”. L’Onu: “Sono prigionieri di guerra" (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Onu: oltre 4.300 civili uccisi dall’inizio. In Italia arrivati 125 mila profughi. Gb: «A Mariupol rischio colera». 5 civili uccisi a Kharkiv. Mattarella: «Subito allargamento Ue» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 9 giugno 2022): oltre 4.300 civili uccisi dall’inizio. In Italia arrivati 125 mila profughi. Gb: «A Mariupol rischio colera». 5 civili uccisi a Kharkiv. Mattarella: «Subito allargamento Ue»

Pubblicità

VittorioSgarbi : Un’estate da…nababbi. Due esempi: 1000 euro per il noleggio settimanale di una Panda. 400 ero per un ombrellone e d… - amnestyitalia : #Russia L'artista Aleksandra Skochilenko deve essere rilasciata! Firma l'appello ??? - Adnkronos : Enrico #Mentana dice di nuovo no agli ospiti pro #Russia: “A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa… - vaniacavi : RT @markorusso69: Ma quando la guerra si estenderà in tutta €uropa , questi , che ogni giorno tifano a morte la Russia , dove si andranno a… - TerrinoniL : Fuga di cervelli dalla Russia: decine migliaia hanno lasciato il paese dall'inizio della guerra -