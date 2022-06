Guerini chiama Parigi Bene Difesa Ue | ma come pilastro Nato

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 giugno 2022) Rafforzare la collaborazione sul piano militare e industriale e contribuire in maniera sinergica al rafforzamento dellaeuropea e dell’Alleanza Atlantica. Questi i temi al centro della telefonata tra il ministro della, Lorenzo, e l’omologo francese Sébastien Lecornu, nel primo incontro (a distanza) da quando quest’ultimo ha assunto la guida del ministero delle Forze armate transalpino., che in apertura si è complimentato con il collega per l’incarico, ha voluto subito ribadire la forte sinergia tra i due Paesi, “rafforzata, in prospettiva, dal recente Trattato del Quirinale”, accolto molto positivamente dal ministro italiano, “perché promette di cementare ulteriormente le nostre già solide relazioni”. La collaborazione nel Sahel In particolare, è stata affrontata dai due ministri la ...