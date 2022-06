Gualtieri incontra von der Leyen | 8 miliardi di investimenti per la Roma del futuro

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ladelpassa attraverso il Next Generation Rome, il piano che lo stesso sindaco della città, Roberto, ha definito alla presidente della Commissione Ue Ursula von der...

Advertising

ilmessaggero.it

Iscrizioni dalle ore 15.30 presso: Guastalla - Peace in Po, Boretto - Passion River,- ... Il gruppo è eterogeneo per età e provenienze e sisolitamente nei weekend, una volta ogni ...... tutto appare più stancante; vero, ma i camminatori sanno altrettanto bene che quando si... Riportando i saluti del sindacoha espresso la forte volontà d parte della giunta ... Gualtieri incontra von de Leyen: 8 miliardi di investimenti per la Roma del futuro