Gualtieri | aumenti benzina peserà per decine milioni su casse Atac

Roma – "Oggi con l'assessore Patanè e il Dg di Atac Zorzan abbiamo parlato del bilancio dell'azienda e dell'impatto molto alto dell'aumento della benzina, che peserà diverse decine di milioni su Atac". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine della visita in Campidoglio della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. (Agenzia Dire)

Alefior87 : A parte gli aumenti di spesa pubblica, tra stipendi alzati e nuove assunzioni, a #Roma non é cambiato nulla. Spazza… - Giorgiomonti300 : @romatoday Il capo dei vigili è in collisione con Gualtieri, o diamo aumenti a loro come ama o non lavora nessuna.… - Alessan19274511 : @Serenelladagos1 @pdnetwork È stata un'escalation....dalla Raggi che ha peggiorato una situazione drammatica a Gual… -