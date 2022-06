Gualandri (Soldo): "La bolla dei tecnologici è già scoppiata. Non c'è rimedio all'avidità" (Di giovedì 9 giugno 2022) Intervista all'amministratore delegato della fintech londinese, già fondatore di Virgilio e Gioco Digitale: "Tra il 2000 e oggi ci sono molte analogie, il mondo è già cambiato ma ho l'impressione che non sia ancora chiaro a tutti" Leggi su repubblica (Di giovedì 9 giugno 2022) Intervista all'amministratore delegato della fintech londinese, già fondatore di Virgilio e Gioco Digitale: "Tra il 2000 e oggi ci sono molte analogie, il mondo è già cambiato ma ho l'impressione che non sia ancora chiaro a tutti"

Advertising

Benzinga_Italia : RT @cavicchioli: Gualandri (Soldo): 'La bolla dei tecnologici è già scoppiata. Non c'è rimedio all'avidità' - cavicchioli : Gualandri (Soldo): 'La bolla dei tecnologici è già scoppiata. Non c'è rimedio all'avidità' - RiccardoLuna : Gualandri (Soldo): 'La bolla dei tecnologici è già scoppiata. Non c'è rimedio all'avidità' - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Gualandri (Soldo): 'La bolla dei tecnologici è già scoppiata. Non c'è rimedio all'avidità'. - giolongoo : RT @arcamasilum: Ha vissuto la prima bolla #dotcom da dentro. Ora è convinto che un seconda sia già scoppiata. “Non c’è rimedio all’avidità… -