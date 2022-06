Grillitsch per sostituire Torreira: la Fiorentina cerca l’intesa (Di giovedì 9 giugno 2022) La Fiorentina fa sul serio per Florian Grillitsch, centrocampista austriaco dell’Hoffenheim in scadenza, che dovrebbe sostituire nei piani di mister Italiano, Torreira, rientrato per fine prestito all’Arsenal e con il quale non sembra esserci nessuna possibilità di un riscatto dell’uruguaiano. La Fiorentina chiude per Grillitsch? La dirigenza viola non ha ancora perso del tutto le speranze di riprendersi Torreira, nonostante le frizioni dei giorni scorsi. La Fiorentina presenterà un’offerta tra i 7e gli 8 milioni all’Arsenal per il riscatto, ma difficilmente riuscirà ad accontentare i Gunners che ne chiedono almeno 15. Ecco perché i gigliati si stanno cautelando con l’eventuale sostituto. La scelta è caduto su Florian ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 giugno 2022) Lafa sul serio per Florian, centrocampista austriaco dell’Hoffenheim in scadenza, che dovrebbenei piani di mister Italiano,, rientrato per fine prestito all’Arsenal e con il quale non sembra esserci nessuna possibilità di un riscatto dell’uruguaiano. Lachiude per? La dirigenza viola non ha ancora perso del tutto le speranze di riprendersi, nonostante le frizioni dei giorni scorsi. Lapresenterà un’offerta tra i 7e gli 8 milioni all’Arsenal per il riscatto, ma difficilmente riuscirà ad accontentare i Gunners che ne chiedono almeno 15. Ecco perché i gigliati si stanno cautelando con l’eventuale sostituto. La scelta è caduto su Florian ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @acffiorentina, previsto incontro con l'agente di #Grillitsch. Per la fascia destra piace #Dubois… - AlfredoPedulla : #Grillitsch-#Fiorentina: previsti nuovi contatti per chiudere @Glongari - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acffiorentina, previsto incontro con l'agente di #Grillitsch. Per la fascia destra piace #Dubois dell'@OL h… - toore21_ : RT @SantiNiccolo: Fiorentina, pronto un quadriennale per Florian Grillitsch. L'austriaco può essere il dopo Torreira. @firenzeviola_it - Cucciolina96251 : RT @ArenaSportiva1: #calciomercato ???? #Grillitsch-#Fiorentina: previsti nuovi contatti per chiudere. Pronto un contratto fino al 2026. Fo… -