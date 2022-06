Graduatorie ATA 24 mesi, scelta 30 scuole: meno istituti si selezionano, meno possibilità di supplenza (Di giovedì 9 giugno 2022) L'allegato G per la scelta delle 30 scuole degli aspiranti ATA in graduatoria 24 mesi sarà disponibile non appena le domande presentate entro il 18 maggio scorso saranno state valutate dalla commissione valutatrice. Il Ministero, con apposita nota, indicherà le tempistiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) L'allegato G per ladelle 30degli aspiranti ATA in graduatoria 24sarà disponibile non appena le domande presentate entro il 18 maggio scorso saranno state valutate dalla commissione valutatrice. Il Ministero, con apposita nota, indicherà le tempistiche. L'articolo .

