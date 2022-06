Golf | Pga Tour | 17 giocatori sospesi | ci sono anche Mickelson e Johnson

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 giugno 2022) Mano durissima del PGAche ha deciso di sospendere ben 17che questa settimana prendono parte a Londra al primo evento della Superlega araba. Tanti i nomi eccellenti tra i campioni Major, tra cui il numero 1 al mondo, Dustin, seguito da Phil, Sergio Garcia, Louis Oosthuizen e Martin Kaymer. Ecco le parole del commissioner Jay Monahan: “La loro decisione è dettata da motivi finanziari. E le aspettative di questirappresentano una mancanza di rispetto non solo per il circuito maper i nostri fan e partner”. Icoinvolti non saranno dunque idonei a competere non solo nei tornei del circuito main appuntamenti come la Presidents Cup. Altre sospensioniin arrivo ...