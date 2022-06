Golden Gala, Tamberi si prenota 'Il trampolino per i mondiali' - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono i due 'fratelli' d'oro di Tokyo le stelle attese stasera sotto il cielo di Roma per il Golden Gala. Uno starà a guardare, Marcell Jacobs. L'altro, Gimbo Tamberi, proverà a vincere in una "serata ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono i due 'fratelli' d'oro di Tokyo le stelle attese stasera sotto il cielo di Roma per il. Uno starà a guardare, Marcell Jacobs. L'altro, Gimbo, proverà a vincere in una "serata ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @fanpage: #Tamberi è pronto a prendersi il #GoldenGala - OA_Sport : Stasera la grande atletica torna a Roma per il Golden Gala. La squadra azzurra vuole essere protagonista nell'event… - OA_Sport : Un giovedì ricchissimo di sport in TV. Dai tornei di tennis sull'erba, passando per un'importantissima Svezia-Itali… - zazoomblog : LIVE Atletica Golden Gala 2022 in DIRETTA: l’Italia celebra i campioni olimpici Tortu e Tamberi vogliono regalare e… - LibellulaRebel : RT @atleticaitalia: ???????????? ???????? ???????? ?? ?? Roma centro del mondo: l'allenamento della vigilia dello stadio dei Marmi! @goldengala_roma (fot… -