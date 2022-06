(Di giovedì 9 giugno 2022) Una mini-Olimpiade a, un concentrato di talento e agonismo racchiuso in poche ore, 16 campioni olimpici di Tokyo sulla pista e sulle pedane dello stadio Olimpico diper la tappa italiana della Wanda Diamond League, in diretta su Rai3 dalle 20. Ecco le startlists ufficiali deldi giovedì (9 giugno), con la prima gara che inizierà alle 18.30: è il disco maschile che schiera tutto il podio olimpico di Tokyo (gli svedesi Daniel Stahl e Simon Pettersson e l’austriaco Lukas Weisshaidinger) e l’emergente sloveno Kristjan Ceh.: PROGRAMMA 2022 Ancora lanci alle 19.15 con il peso maschile: gli azzurri Nick Ponzio e Leo Fabbri si misurano con l’argento di Tokyo Joe ...

bubinoblog : GOLDEN GALA PIETRO MENNEA: LE STELLE DELL'ATLETICA MONDIALE ILLUMINANO ROMA - atleticaitalia : ???? ???????????????????? ??????????! ????? ?? Una giornata indimenticabile per la primatista italiana dell’asta Roberta Bruni: stamat… - infoitsport : Golden Gala 2022: programma e diretta - infoitsport : Tamberi, carica Golden Gala: 'E questa volta lo vinco' - infoitsport : Golden Gala, Tamberi guida la carica delle stelle: «Voglio vincere, Jacobs ci mancherà» -

IAAF Diamond League 2022 "Pietro Mennea Roma, ore 20:00 su Rai 3 Manifestazione di atletica leggera a Roma con tutti i più grandi campioni. Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4 Nuova ...Non ci sarà Marcell Jacobs, ma le stelle alnon mancheranno. La più attesa, dal pubblico di casa, è Gianmarco Tamberi: l'altro azzurro campione olimpico che sulla pedana del meeting di Roma, domani, cercherà di conquistare il ...In gara anche tre azzurri molto attesi come Yeman Crippa, Ossama Meslek e Pietro Riva. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Diamond League 2022 in programma allo stadio Olimpico ...Tra i protagonisti attesi di questa gara c’è anche il primo frazionista della 4×100 di Tokyo, Lorenzo Patta. Massimo Stano è la star assoluta dei 3 km di marcia, che avranno una starter di eccezione c ...