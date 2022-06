Golden Gala | Bellò nella storia | negli 800 l’Italia è sotto i 2 minuti dopo 12 anni

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – L’azzurra Elenariportai due80012. Straordinario terzo posto800 con 1:58.97 aldi atletica leggera. L’oro olimpico Athing Mu (Usa) alla migliore prestazione mondiale 2022: 1:57.01diventa la terza italiana di sempreDorio e Cusma: “Questo tempo vale tantissimo, lo aspettavo da un anno. Finalmente è arrivato. Ero consapevole di valerlo, ma volevo dimostrarlo”. (Fonte@Fidal) (foto@Colombo/Fidal) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport i lfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...

Advertising

Coninews : Massimo e Marcell, campioni olimpici al Golden Gala! ???? #ItaliaTeam @atleticaitalia #OroPuro - Eurosport_IT : Gianmarco Tamberi non brilla tradito da tre tentativi al 2,27m, a Roma chiude comunque terzo con 2,24m ??????… - sdaneo : RT @atleticaitalia: ??????????` ???? ??????????!!! ?????? L’azzurra Elena Bellò riporta l’Italia sotto i due minuti negli 800 dopo 12 anni! Straordinario… - sportface2016 : #Atletica , si chiude qui il #GoldenGala 2022: rivivi la gara - Romana40 : E bravo Pippo! #GoldenGala -

DIRETTA2022: TORTU TERZO! Prosegue la serata del2022 con le varie competizioni in programma questa sera allo Stadio Olimpico di Roma. Trionfo azzurro nella 3000 metri di marcia: ...AlPietro Mennea ci sono state grandi emozioni. Elena Bellò ha centrato un meraviglioso terzo posto negli '800 metri. Tamberi si è dovuto fermare a 2.24. AlPietro Mennea, in ...Miglior risultato personale del 2022 e migliore prestazione italiana stagionale sui 400 metri. Al Golden Gala “Pietro Mennea” in scena allo stadio “Olimpico” di Roma (16 campioni olimpici di Tokyo ...Fred Kerley non delude le aspettative: l'argento di Tokyo 2020 nei 100 metri vince sulla stessa distanza al Golden Gala di Roma. (ANSA) ...