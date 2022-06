Golden Gala 2022 | big in pista all' Olimpico | tutti i risultati

Advertising

Coninews : Massimo e Marcell, campioni olimpici al Golden Gala! ???? #ItaliaTeam @atleticaitalia #OroPuro - sportface2016 : #Atletica #GoldenGala 2022: #Tamberi si ferma a 2.24 ed è terzo - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Massimo e Marcell, campioni olimpici al Golden Gala! ???? #ItaliaTeam @atleticaitalia #OroPuro - glooit : Atletica: Golden Gala; Athing Mu fa record stagionale in 800 leggi su Gloo - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: ??????????` ???? ??????????!!! ?????? L’azzurra Elena Bellò riporta l’Italia sotto i due minuti negli 800 dopo 12 anni! Straordinario… -

ROMA - Massimo Stano chiude al terzo posto nella gara dei 3000 metri di marcia del'Pietro Mennea' 2022 allo stadio Olimpico di Roma. Il campione olimpico della 20km di marcia a Tokyo 2020 taglia il traguardo in 11'06"15, alle spalle di altri due azzurri. La vittoria va ...DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: C'È ANCHE JACOBS Impegno nella Diamond League 2022 per Gianmarco Tamberi. L'atleta italiano, impegnato nel2022, è atteso per il salto che potrebbe fare la storia. Il saltatore italiano è carico in vista del prestigioso impegno, come ha dichiarato lui stesso alla vigilia dell'evento. Dieci ...ROMA - Massimo Stano chiude al terzo posto nella gara dei 3000 metri di marcia del Golden Gala 'Pietro Mennea' 2022 allo stadio Olimpico di Roma. Il campione olimpico della 20km di marcia a Tokyo 2020 ...ATLETICA - Kenneth Bednarek vince i 200 m al Golden Gala di Roma, precedendo con ampio margine i tre staffettisti azzurri d'oro alle Olimpiadi. Il migliore ital ...