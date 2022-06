Gli Influencer Virtuali: il caso Nefele, digitale, inclusiva e italiana (Di giovedì 9 giugno 2022) La diffusione degli Influencer Virtuali non sembra essere una tendenza passeggera. Questi “prodotti” generati dall’intelligenza artificiale, sono studiati minuziosamente per tenere i loro fan agganciati allo schermo, proprio come un Influencer umano. È stato messo in piano un vero e proprio metodo di Influencer marketing. Un’industria ormai, multimiliardaria, in cui gli Influencer usano il loro potere sui followers per vendere prodotti e contenuti spettacolarizzati. Sempre più brand si stanno approcciando alla creazione e personalizzazione di Influencer Virtuali. Il brand ambassador del marchio non dovrà più rispecchiare l’Heritage del brand o i suoi valori, poiché la sua nuova “vetrina” sarà creata appositamente per la loro comunità. Il potere degli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) La diffusione deglinon sembra essere una tendenza passeggera. Questi “prodotti” generati dall’intelligenza artificiale, sono studiati minuziosamente per tenere i loro fan agganciati allo schermo, proprio come unumano. È stato messo in piano un vero e proprio metodo dimarketing. Un’industria ormai, multimiliardaria, in cui gliusano il loro potere sui followers per vendere prodotti e contenuti spettacolarizzati. Sempre più brand si stanno approcciando alla creazione e personalizzazione di. Il brand ambassador del marchio non dovrà più rispecchiare l’Heritage del brand o i suoi valori, poiché la sua nuova “vetrina” sarà creata appositamente per la loro comunità. Il potere degli ...

Advertising

MasterMEMATIC : Siamo felici di annunciare la nuova #partnership con Blinkoo, una #community che permette di scoprire il #mondo att… - Luanastretti1 : RT @sandro78486001: @RafRafse perchè Ligabue è pagato per trasmettere un messaggio è normale pubblicità lo stato gli chiede di fare l'influ… - koaz74 : RT @sandro78486001: @RafRafse perchè Ligabue è pagato per trasmettere un messaggio è normale pubblicità lo stato gli chiede di fare l'influ… - foodaffairs_it : Come effetto hanno influencer, marketing e pubblicità sul consumo di cibo ipercalorico dei bambini?… - NickValensi9 : RT @sandro78486001: @RafRafse perchè Ligabue è pagato per trasmettere un messaggio è normale pubblicità lo stato gli chiede di fare l'influ… -