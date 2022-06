Gli auguri di Ance Benevento alla presidente nazionale Federica Brancaccio (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ Federica Brancaccio la nuova presidente di Ance nazionale. L’imprenditrice napoletana, prima presidente del Mezzogiorno e prima donna alla guida dei costruttori è stata eletta ieri al primo turno con una netta maggioranza di voti. “Abbiamo sostenuto ed accolto con entusiasmo l’elezione di Federica Brancaccio alla presidenza di Ance nazionale. Dichiara Mario Ferraro presidente di Ance Benevento. Compatti gli imprenditori edili campani che hanno da sempre sostenuto la candidatura della neo presidente nazionale che ha voluto testimoniare, con la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’la nuovadi. L’imprenditrice napoletana, primadel Mezzogiorno e prima donnaguida dei costruttori è stata eletta ieri al primo turno con una netta maggioranza di voti. “Abbiamo sostenuto ed accolto con entusiasmo l’elezione dipresidenza di. Dichiara Mario Ferrarodi. Compatti gli imprenditori edili campani che hanno da sempre sostenuto la candidatura della neoche ha voluto testimoniare, con la ...

