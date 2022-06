(Di giovedì 9 giugno 2022) «I funzionari dell’FBI non hanno risposto alle accuse con la serietà e l’urgenza chemeritato e richiesto. E hanno commesso numerosi errori e violato molteplici regole del Bureau». Per questo le tre campionesse olimpiche Simone Biles, Aly Raisman e McKayla Maroney, insieme ad altre circa 90 atlete (e non) statunitensi, sono pronte a fare causa all’agenzia governativa di polizia federale. Simone Biles, l’audizione shock al Senatodel...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza: primo incontro tra Galliani e gli agenti di #Pinamonti - mirkocalemme : #Dybala, concluso l'incontro nella sede #Inter. Ancora distanza tra domanda e offerta, gli agenti si confronterann… - MariaLu91149151 : RT @pgiuma: Riaprite l' asinara e chiudeteli tutti lì dentro!!! - gidf81 : RT @pap1pap: 40 milioni... Patto con gli agenti quando anche faggi e pioppi in provincia di pavia sanno che non ha agenti. Gazzetta...gazze… - IOdonna : Gli agenti federali avrebbero ostacolato le indagini sugli abusi sessuali compiuti dall’ex medico della nazionale,… -

Pochi giorni fa, sempre nello stesso luogo,della polizia metropolitana avevano individuato e sanzionato un altro soggetto sorpreso dalle telecamere ad abbandonare rifiuti.Perquisito minuziosamente un appartamento nel quartiere Sant'Avendrace, dove si trovavano i tre albanesi e dovehanno recuperato 2 chili di cocaina, altrettanti di marjiuana e ben 4 chili ...Tra questi c’è sicuramente Rafael Leao ma non solo. Si cerca l’intesa con gli agenti. Stesso discorso che vale per Kalulu ma in questo momento soprattutto per Ismael Bennacer, centrocampista dalle ...Gli agenti federali avrebbero ostacolato le indagini sugli abusi sessuali compiuti dall’ex medico della nazionale, Larry Nassar ...