Giucas Casella, fuori dalla realtà: “Che spettacolo indecente” [VIDEO] (Di giovedì 9 giugno 2022) Giucas Casella è stato avvolto dalla bufera in queste ore dopo uno spettacolo giudicato indecente. Cos’ha fatto il mago illusionista? Giucas Casella e Giacomo Urtis (Instagram screenshot)Giucas Casella sta facendo molto discutere in queste ore. Scopriamo insieme cosa ha fatto il mago illusionista reduce dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Giucas Casella ha decisamente rispolverato la sua popolarità (qualora ce ne fosse stato bisogno) e si è fatto conoscere da tutti all’interno della casa del GF Vip. In molti hanno sempre sostenuto che insieme a Katia Ricciarelli, il mago fosse stato un po’ privilegiato. Giucas è andato raramente in nomination e ha fatto ... Leggi su specialmag (Di giovedì 9 giugno 2022)è stato avvoltobufera in queste ore dopo unogiudicato. Cos’ha fatto il mago illusionista?e Giacomo Urtis (Instagram screenshot)sta facendo molto discutere in queste ore. Scopriamo insieme cosa ha fatto il mago illusionista reducesua partecipazione al Grande Fratello Vip.ha decisamente rispolverato la sua popolarità (qualora ce ne fosse stato bisogno) e si è fatto conoscere da tutti all’interno della casa del GF Vip. In molti hanno sempre sostenuto che insieme a Katia Ricciarelli, il mago fosse stato un po’ privilegiato.è andato raramente in nomination e ha fatto ...

Advertising

DarkLadyMouse : @AlbertoLetizia2 @MiuccioPrado Non è che ci voglia di essere Giucas Casella per capire che Putin tutto vuole meno c… - Marco1999Busa : RT @doluccia16: Non è manco iniziato il vaiolo delle ??????, che già hanno tirato fuori la febbre dengue a Singapore. Bill Gates è meglio del… - LucioMichele1 : RT @katiadiluna16: Comunque le apparizioni capitano o in sogno oppure sotto effetto allucinogeno. A meno che tu non sia Giucas Casella o Cr… - RobertoArduini1 : RT @katiadiluna16: Comunque le apparizioni capitano o in sogno oppure sotto effetto allucinogeno. A meno che tu non sia Giucas Casella o Cr… - katiadiluna16 : Comunque le apparizioni capitano o in sogno oppure sotto effetto allucinogeno. A meno che tu non sia Giucas Casella… -