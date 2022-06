Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi: orari 9 giugno, percorso, altimetria, tv, streaming, favoriti (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo quattro giornate di grande spettacolo, il Giro del Delfinato 2022 prosegue con un’altra frazione dal profilo altimetrico che apre a diverse soluzioni. oggi, giovedì 9 giugno, si corre la quinta tappa nella corsa a tappe che apre il periodo di preparazione al Tour de France e che porterà da Thizy-les-Bourgs a Chaintré. percorso Ancora una volta il Criterium propone un percorso mosso con diverse salite pronte a movimentare la corsa ma che difficilmente potranno essere palcoscenico per la lotta tra gli uomini di classifica. Dopo una breve discesa posta nei primi km, sarà il Col des Ecorbans ad aprire le danze. La seconda asperità di giornata, la Côte de Dun sarà anche la più impegnativa. 4,7 duri km al 7% di pendenza media, compreso un ultima rampa ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo quattro giornate di grande spettacolo, ildelprosegue con un’altra frazione dal profilo altimetrico che apre a diverse soluzioni., giovedì 9, si corre la quintanella corsa a tappe che apre il periodo di preparazione al Tour de France e che porterà da Thizy-les-Bourgs a Chaintré.Ancora una volta il Criterium propone unmosso con diverse salite pronte a movimentare la corsa ma che difficilmente potranno essere palcoscenico per la lotta tra gli uomini di classifica. Dopo una breve discesa posta nei primi km, sarà il Col des Ecorbans ad aprire le danze. La seconda asperità di giornata, la Côte de Dun sarà anche la più impegnativa. 4,7 duri km al 7% di pendenza media, compreso un ultima rampa ...

Advertising

matteosalvinimi : Meglio tardi che mai. Oggi la Lega ha presentato ricorso al TAR del Lazio per evitare obbligo di mascherine per vot… - Eurosport_IT : FILIPPO GANNA STRATOSFERICO! ???????? Il campione del mondo di specialità batte Wout van Aert e Ethan Hayter a La Bât… - Eurosport_IT : SUPER PIPPO! ??????? L'azzurro conquista la 4ª tappa del Giro del Delfinato: con il tempo di 35'32'' Ganna si prend… - MgraziaT : RT @EnricoLetta: Dal suo punto di vista è coerente @GiorgiaMeloni ad esultare per l’affossamento del pacchetto anti #CambiamentoClimatico a… - PivaEdoardo : RT @FabiowFlorio: C’è una brutta aria in giro. Questa guerra del cavolo ci sta risucchiando come un maelström senza fondo. Se andrà male do… -