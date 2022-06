Giornalisti: Fico, 'buon lavoro a nuovo presidente Asp Signore e a tutto direttivo' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "buon lavoro ad Adalberto Signore, eletto nuovo presidente dell'Asp. A lui, alla vicepresidente Yasmin Inangiray e a tutto il Consiglio direttivo i miei auguri con l'auspicio che la collaborazione fra Asp e Montecitorio prosegua in maniera sempre più fruttuosa". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "ad Adalberto, elettodell'Asp. A lui, alla viceYasmin Inangiray e ail Consiglioi miei auguri con l'auspicio che la collaborazione fra Asp e Montecitorio prosegua in maniera sempre più fruttuosa". Così ildella Camera, Roberto, su twitter.

