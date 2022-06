Giani commissario per il rigassificatore di Piombino: "Svolgerò il ruolo nell'interesse della città" (Di giovedì 9 giugno 2022) Il commento del presidente della Regione dopo la nota ufficiale di Palazzo Chigi: "Il mio impegno affinché Piombino possa venire riconosciuto come polo strategico, capace di attrarre investimenti e creare lavoro" Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 9 giugno 2022) Il commento del presidenteRegione dopo la nota ufficiale di Palazzo Chigi: "Il mio impegno affinchépossa venire riconosciuto come polo strategico, capace di attrarre investimenti e creare lavoro"

Advertising

Donzelli : Dopo lo scandalo Keu dell’ecomafia in Toscana, reputo quanto meno inopportuna la nomina di Giani, l’uomo dell’emend… - Giordan48430646 : RT @Donzelli: Dopo lo scandalo Keu dell’ecomafia in Toscana, reputo quanto meno inopportuna la nomina di Giani, l’uomo dell’emendamento lam… - Giusepp17413380 : RT @Donzelli: Dopo lo scandalo Keu dell’ecomafia in Toscana, reputo quanto meno inopportuna la nomina di Giani, l’uomo dell’emendamento lam… - riccardozuccon1 : Caro Ministro Cingolani segnaliamo che sulla istallazione di Rigassificatori nei porti Toscani , visti i precedenti… - MauroPetricca : RT @Donzelli: Dopo lo scandalo Keu dell’ecomafia in Toscana, reputo quanto meno inopportuna la nomina di Giani, l’uomo dell’emendamento lam… -