Gianfranco Vissani, chi è sua moglie Eleonora? Età, figli, lavoro, FOTO, Instagram (Di giovedì 9 giugno 2022) Eleonora è la moglie di Gianfranco Vissani, il noto chef italiano che ha rivoluzionato l’arte culinaria del nostro Paese. Ma cosa sappiamo di lei? Leggi anche: Gianfranco Vissani: età, moglie e figli, ristorante, stelle, altezza e peso, programmi tv, Instagram Chi è la moglie di Gianfranco Vissani? Biografia Su Eleonora, la moglie di Gianfranco Vissani,... Leggi su donnapop (Di giovedì 9 giugno 2022)è ladi, il noto chef italiano che ha rivoluzionato l’arte culinaria del nostro Paese. Ma cosa sappiamo di lei? Leggi anche:: età,, ristorante, stelle, altezza e peso, programmi tv,Chi è ladi? Biografia Su, ladi,...

Advertising

rotre54 : @Amarizona17 Lei chi ci metterebbe al suo posto? @NicolaPorro o Gianfranco #Vissani ? - 11Sodomie : RT @11Sodomie: @Severusp2 Mia nonna ha comprato il libro di ricette di Gianfranco Vissani pensionata con 500 ?? non riesce a far una! causa… - 11Sodomie : @Severusp2 Mia nonna ha comprato il libro di ricette di Gianfranco Vissani pensionata con 500 ?? non riesce a far una! causa fuori baget! -