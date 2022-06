GF Vip, boom di disdette al ristorante di Barù: c’entra Jessica Selassié? (Di giovedì 9 giugno 2022) In queste ore, sui social sono in tanti a dichiarare che il ristorante aperto a Milano da Barù (all’anagrafe Gherardo Gaetani) starebbe perdendo clienti a vista d’occhio. Sempre più persone, infatti, avrebbero disdetto la loro prenotazione dopo aver saputoo che in realtà il concorrente del Grande Fratello Vip 6, che a lungo ha strizzato l’occhio a una possibile relazione con Jessica Selassié, che è sempre stata cotta di lui, in realtà ha una nuova fidanzata che si chiama Ludovica Perissinotto, fa la modella e fino a oggi era rimasta in un certo senso “nascosta”. La notizia della disdetta delle prenotazioni potrebbe essere motivata dal fatto che molti dei clienti che si recavano nel locale erano fan dei “Jerù” (ovvero della coppia – mai esistita – formata da Jessica e Barù) – e si sono ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 giugno 2022) In queste ore, sui social sono in tanti a dichiarare che ilaperto a Milano da(all’anagrafe Gherardo Gaetani) starebbe perdendo clienti a vista d’occhio. Sempre più persone, infatti, avrebbero disdetto la loro prenotazione dopo aver saputoo che in realtà il concorrente del Grande Fratello Vip 6, che a lungo ha strizzato l’occhio a una possibile relazione con, che è sempre stata cotta di lui, in realtà ha una nuova fidanzata che si chiama Ludovica Perissinotto, fa la modella e fino a oggi era rimasta in un certo senso “nascosta”. La notizia della disdetta delle prenotazioni potrebbe essere motivata dal fatto che molti dei clienti che si recavano nel locale erano fan dei “Jerù” (ovvero della coppia – mai esistita – formata da) – e si sono ...

