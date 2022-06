Gente furiosa contro Dazn: durissima polemica social contro la piattaforma (Di giovedì 9 giugno 2022) Sui social è nata una nuova polemica che riguarda Dazn, la piattaforma che permette ai tifosi di vedere le partite di Serie A. Il tutto nasce da un vertiginoso aumento dei prezzi per l’abbonamento rispetto alla scorsa stagione. L’azienda ha deciso di diventare più rigida per quanto riguarda gli eventi sportivi, con i prezzi che sono aumentati di 10€ al mese. Dazn polemica abbonamenti Le nuove offerte sono le seguenti: 29,99€ al mese per la visione “Standard” su un solo dispositivo per volta o al massimo due (ma collegati allo stesso Wi-Fi), oppure 39,99€ al mese per la visione “Premium“, che consente a più dispositivi di usufruire dell’offerta anche se non connessi allo stesso Wi-Fi, e quindi da poterne usufruire anche ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Suiè nata una nuovache riguarda, lache permette ai tifosi di vedere le partite di Serie A. Il tutto nasce da un vertiginoso aumento dei prezzi per l’abbonamento rispetto alla scorsa stagione. L’azienda ha deciso di diventare più rigida per quanto riguarda gli eventi sportivi, con i prezzi che sono aumentati di 10€ al mese.abbonamenti Le nuove offerte sono le seguenti: 29,99€ al mese per la visione “Standard” su un solo dispositivo per volta o al massimo due (ma collegati allo stesso Wi-Fi), oppure 39,99€ al mese per la visione “Premium“, che consente a più dispositivi di usufruire dell’offerta anche se non connessi allo stesso Wi-Fi, e quindi da poterne usufruire anche ...

