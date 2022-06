Gattuso: 'Razzismo? Surreale che debba difendermi da certe accuse' (Di giovedì 9 giugno 2022) VALENCIA (Spagna) - E' giorno di presentazioni per Rino Gattuso , neo - allenatore del Valencia : l'ex tecnico del Napoli ha affrontato le domande dei giornalisti nella sua prima conferenza ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 giugno 2022) VALENCIA (Spagna) - E' giorno di presentazioni per Rino, neo - allenatore del Valencia : l'ex tecnico del Napoli ha affrontato le domande dei giornalisti nella sua prima conferenza ...

Advertising

FBiasin : #Gattuso accusato di razzismo, omofobia, forse pure della guerra in Ucraina è la riprova che viviamo in un’epoca se… - sportli26181512 : #Gattuso: 'Razzismo? Surreale che debba difendermi da certe accuse': Il neo-allenatore del #Valencia, nel giorno de… - Luxgraph : Gattuso si presenta al Valencia: 'Surreale difendermi da accuse di razzismo' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Gattuso al Valencia, 'io massacrato,surreale dovermi difendere' 'Donne, razzismo e malattia: quante falsita'...' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VALENCIA - Gattuso: 'Accuse? Assurdo che io debba difendermi, razzismo? Ho allenato giocatori come Koulibaly, Boateng e… -