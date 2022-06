Gattuso | “Il Valencia è un club della stessa fascia di Milan e Napoli”

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? #Gattuso appena atterrato a #Valencia: 'Sono molto felice' - Corriere : Gattuso e le accuse sui social: «La mia è una famiglia di emigranti, come potrei essere razzista?» - DiMarzio : .@valenciacf, c'è la firma di #Gattuso - DiMarzio : Le prime parole in conferenza stampa di #Gattuso da allenatore del @valenciacf - susydigennaro : RT @napolimagazine: VALENCIA - Gattuso: 'Accuse? Assurdo che io debba difendermi, razzismo? Ho allenato giocatori come Koulibaly, Boateng e… -

Gennaroriparte dal. Il tecnico calabrese ha firmato un biennale da 3 milioni di euro a stagione con la società spagnola che ha chiuso al nono posto l'ultima Liga. L'ex allenatore di Milan e ...Commenta per primoriparte dalla Liga. L'ex allenatore del Napoli è ufficialmente il nuovo tecnico del. Dopo un anno di stop, 'Ringhio' è pronto per rilanciarsi e inizia a guardarsi attorno per ...Il nuovo allenatore del Valencia Gennaro Gattuso si è presentato in conferenza stampa Dopo le avventure sulle panchine di Milan e Napoli in Serie A, Gennaro Gattuso nella mattinata di giovedì è stato ...Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Valencia, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa e ha parlato anche dei tre giocatori in odor di mercato Soler, Guedes e Gayà. "Se resteranno Spero di ...