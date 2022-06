Gatti: «Nazionale? All’inizio ero scioccato. Tanti sacrifici per essere qui» (Di giovedì 9 giugno 2022) . Le parole del difensore della Juventus Federico Gatti, futuro difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. LA STAGIONE AL FROSINONE – «E’ stata per me una stagione imporTantissima. C’è un po’ di dispiacere per non essere andati ai play-off, qui è una emozione unica perché mi alleno con giocatori con esperienza interNazionale. C’è da migliorare ogni giorno. Per essere qui ho fatto Tanti sacrifici e non li dimenticherò mai. Io ho fatto un po’ di tutto, ho lavorato ai mercati generali, il serramentista e il muratore. Per fortuna col calcio è andata bene». FUTURO ALLA JUVE- «Questo passo per me significa tanto. E’ una esperienza che ancora devo vivere, ma ho già capito l’importante di ciò che andrà ad ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) . Le parole del difensore della Juventus Federico, futuro difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della. LA STAGIONE AL FROSINONE – «E’ stata per me una stagione imporssima. C’è un po’ di dispiacere per nonandati ai play-off, qui è una emozione unica perché mi alleno con giocatori con esperienza inter. C’è da migliorare ogni giorno. Perqui ho fattoe non li dimenticherò mai. Io ho fatto un po’ di tutto, ho lavorato ai mercati generali, il serramentista e il muratore. Per fortuna col calcio è andata bene». FUTURO ALLA JUVE- «Questo passo per me significa tanto. E’ una esperienza che ancora devo vivere, ma ho già capito l’importante di ciò che andrà ad ...

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Nazionale, Gatti 'Mancini fondamentale per noi giovani' - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: GATTI: “Nazionale? Emozione unica. Su Bonucci e C - Tiarossi2 : RT @DiMarzio: ?? #Nazionale | Le parole di Federico #Gatti in conferenza stampa. #Azzurri - junews24com : Gatti: «Frosinone, Juve, Nazionale, Bonucci e Chiellini: dico tutto» - - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: ?? #Nazionale | Le parole di Federico #Gatti in conferenza stampa. #Azzurri -