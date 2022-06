Galliani: «perché tanti fondi americani? I club di Serie A costano poco, i margini sono alti» (Di giovedì 9 giugno 2022) Adriano Galliani. Il Monza suo e di Berlusconi è tornato in Serie A. Ivan Zazzaroni lo intervista per il Corriere dello Sport «In Lega ho detto due parole in tutto perché i temi all’ordine del giorno erano relativi alla stagione ‘21-’22. Si è parlato anche della prossima, chiaro, in particolare della vendita dei diritti esteri». Un disastro: se va avanti così la Premier si pappa l’intera torta. Mi risulta che in 50 Paesi su 55 i diritti del calcio inglese costino più di quelli del campionato nazionale. «I vertici della Lega vivono questa situazione come un problema, un enorme problema. Sui domestici siamo messi bene, ma sugli esteri si è verificato un tracollo. Adesso la Lega ha aperto un paio di sedi fuori dall’Italia, l’intenzione è quella di rilanciare il campionato. Anche la Liga, non solo la Premier, rappresenta una concorrenza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Adriano. Il Monza suo e di Berlusconi è tornato inA. Ivan Zazzaroni lo intervista per il Corriere dello Sport «In Lega ho detto due parole in tuttoi temi all’ordine del giorno erano relativi alla stagione ‘21-’22. Si è parlato anche della prossima, chiaro, in particolare della vendita dei diritti esteri». Un disastro: se va avanti così la Premier si pappa l’intera torta. Mi risulta che in 50 Paesi su 55 i diritti del calcio inglese costino più di quelli del campionato nazionale. «I vertici della Lega vivono questa situazione come un problema, un enorme problema. Sui domestici siamo messi bene, ma sugli esteri si è verificato un tracollo. Adesso la Lega ha aperto un paio di sedi fuori dall’Italia, l’intenzione è quella di rilanciare il campionato. Anche la Liga, non solo la Premier, rappresenta una concorrenza ...

Advertising

napolista : Galliani: «perché tanti fondi americani? I club di Serie A costano poco, i margini sono alti» Al Corsport: «Il Che… - RoNando82 : @Bett_Calcaterra 45 milioni dei 60 ce li darà il duo Galliani-Berlusconi. Nessuno dei big si muoverà e tanti presun… - ferdy_81 : @NicoSchira @86_longo @CorSport Rimango sempre dell’idea che Galliani a far mercato è abbastanza incompetenza e si… - Attacco_d_pane : @DucaAndrea85 @FrankGrimesSMM @_E_C_U_R_B Simy al Crotone retrocesso ha fatto 20 gol nella stagione 20-21. Non so p… - sepetrel : @marcoconterio @Pasky973 In base a cosa nel mondo del pallone,quello post calciopoli,ci sono queste 'esclusive'di c… -