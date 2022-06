Galliani | 'Il Monza come l'Atalanta | in 2 anni uno stadio come la Dacia Arena Mercato | Pessina | diritti tv | vi dico tutto'

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza: primo incontro tra Galliani e gli agenti di #Pinamonti - Gazzetta_it : #Monza, chi è François Modesto: il nuovo uomo mercato scelto da Galliani - notizie_milan : Galliani: “La Champions col Milan più semplice della promozione del Monza” - Gazzetta_it : Monza, sprint per Pinamonti. E Galliani ha un piano per Pessina - news24_inter : Il #Monza ci prova per #Pinamonti ?? -

... AdrianoAmpia intervista del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ad Adrianoora di nuovo in Serie A col. Zazzaroni gli chiede di una sua frase rivolta a ...L'a.d. delha parlato della sua avventura con il club brianzolo e degli obiettivi per il futuro Adriano, amministratore delegato del, in una intervista al Corriere dello Sport ha ...L'ex dirigente rossonero Adriano Galliani, oggi nel direttivo del Monza che per la prima volta nella sua storia è salito in Serie A, ha rilasciato una lunga intervista ...Il casting per il prossimo attacco del Monza è aperto e ricco di calciatori, tanto validi, quanto diversi. Per alcuni di questi nomi, sembra esserci più suggestione che concretezza, per questo è bene ...