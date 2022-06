Futuro Koulibaly | tutto ancora da scrivere ma no ad un nuovo caso Higuain

Advertising

DiMarzio : .@sscnapoli, le parole di #Koulibaly sul suo futuro dal ritiro del Senegal - Escoalbar95 : RT @Saalvatore4: La sorella di Fabian che spoilera l'addio del fratello, Ospina sparito, Politano post partita della Nazionale risponde a G… - osimandia_ : RT @Saalvatore4: La sorella di Fabian che spoilera l'addio del fratello, Ospina sparito, Politano post partita della Nazionale risponde a G… - Saalvatore4 : La sorella di Fabian che spoilera l'addio del fratello, Ospina sparito, Politano post partita della Nazionale rispo… - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: E' un #calciomercato di mal di pancia: #Dybala 'tradisce' gli juventini e si avvicina sempre più all'#Inter, #Lukaku ch… -

Il Napoli delprende sempre più forma. Dopo gli arrivi ormai già annunciati di Khvicha Kvaratskhelia e ... in caso di partenza diil Napoli ha intenzione di tutelarsi anche per quanto ...... sembra sempre più lontano Mertens, il contratto di Ospina è in scadenza erappresenta la ... Il suo, oggi, sembra più lontano da Napoli. IN BERNARDESCHI - Per un Politano che esce può ...A TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato del futuro di Koulibaly. La rivelazione sulla Juventus. KOULIBALY JUVE – «Koulibaly ha rifiutato un’offerta incredibile dalla Juventus. Il giocatore, non il ...Ha concluso l’ex calciatore Massimo Brambati. Napoli, il futuro Ospina sta sull’uscio, alle sue spalle è rimasto Mertens e ora la scalata a Koulibaly sembra una fatica. Perché comunque restano ...