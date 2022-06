Futuro Koulibaly? Il difensore lancia un ultimatum al Napoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Con l’addio di Lorenzo Insigne, Koulibaly rappresenta l’erede diretto della fascia da capitano e l’uomo spogliatoio di cui il Napoli del domani ha bisogno. Il suo Futuro con la maglia azzurra, però, non è assicurato, tutt’altro. Il contratto del difensore senegalese va in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e De Laurentiis vuole evitare di perderlo a parametro zero. Le alternative sono due quindi: rinnovare o andare via adesso. Non è una novità l’interesse nei confronti del numero 26 del Napoli del Barcellona, che non disdegnerebbe un suo arrivo in casa blaugrana. Nessuna trattativa ancora in corso, per ora, ma un’offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro potrebbe far cedere De Laurentiis e portare all’addio del Futuro capitano del Napoli. FOTO: Getty ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Con l’addio di Lorenzo Insigne,rappresenta l’erede diretto della fascia da capitano e l’uomo spogliatoio di cui ildel domani ha bisogno. Il suocon la maglia azzurra, però, non è assicurato, tutt’altro. Il contratto delsenegalese va in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e De Laurentiis vuole evitare di perderlo a parametro zero. Le alternative sono due quindi: rinnovare o andare via adesso. Non è una novità l’interesse nei confronti del numero 26 deldel Barcellona, che non disdegnerebbe un suo arrivo in casa blaugrana. Nessuna trattativa ancora in corso, per ora, ma un’offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro potrebbe far cedere De Laurentiis e portare all’addio delcapitano del. FOTO: Getty ...

